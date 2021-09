Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrerin gerät in Schienen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der August-Bebel-Straße geriet eine Bielefelderin am Montagmittag, 27.09.2021, mit ihren Fahrradrädern in die Schienen der Stadtbahn. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Andere Personen oder Fahrzeuge waren nach den bisherigen Erkenntnissen nicht an dem Unfallgeschehen beteiligt.

Ein 39-jähriger Bielefelder wurde um 13:13 Uhr Augenzeuge, wie eine Radfahrerin auf der August-Bebel-Straße in Richtung Kesselbrink fuhr und stürzte. Sie war in Höhe der Einmündung der Ravensberger Straße mit den Rädern ihres Fahrrads in die Straßenbahnschienen geraten.

Bis zum Eintreffen eines Notarztes kümmerte sich der Zeuge um die schwerverletzte Radfahrerin, die sich Kopfverletzungen zugezogen hatte. Die 28-jährige Bielefelderin hatte keinen Fahrradhelm getragen und wurde von Rettungssanitätern in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

