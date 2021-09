Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt in Paderborn - Lebensgefährlich verletztes Opfer verstirbt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Die Staatsanwaltschaft Paderborn und das Polizeipräsidium Bielefeld teilen mit, dass das 30-jährige Opfer aus Bad Lippspringe nach der Auseinandersetzung in einem Wohnhaus am Arnikaweg in Paderborn am Montagmittag, 27.09.2021, in einem Krankenhaus verstorben ist.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5024703

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell