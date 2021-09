Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht mit Zettel an beschädigtem Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen insbesondere einen Mitteiler, der am Sonntagabend, 26.09.2021, eine Nachricht an einem abgestellten und beschädigten Pkw in der Bremer Straße hinterließ.

Ein 54-jähriger Bielefeld hatte einen Ford Fiesta zwischen 18:30 Uhr und 22:05 Uhr in einer Parkbucht unweit der Einmündung Meller Straße abgestellt. Als er zu dem Auto zurückkehrte, bemerkte er deutliche Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Dort befanden sich oberhalb des Radlaufs eine Delle und diverse Kratzer.

An einem Scheibenwischer des Ford Fiesta hinterließ eine unbekannte Person eine Nachricht zu den Beschädigungen durch ein anderes Fahrzeug. Die Polizei sucht den Fahrer des beteiligten Autos und den Unfallzeugen, der den Zettel schrieb.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Unfall an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell