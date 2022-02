Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubten Aufenthalt und Schwarzarbeit aufgedeckt - Moldauer muss Heimreise antreten

Bautzen (ots)

Ein moldauischer Kleintransporter ist am 22. Februar 2022 kurz vor Mitternacht ins Visier von Ebersbacher Bundespolizisten geraten. Auf der Friedensbrücke in Bautzen konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Von den vier Insassen, zwei Rumänen und zwei Moldauer, war für einen die Weiterreise beendet. Ein 23-jähriger Moldauer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, denn er hatte seine erlaubte visafreie Aufenthaltsdauer in Deutschland überschritten und hielt sich demnach unerlaubt im Bundesgebiet auf. Bei der Vernehmung räumte er schließlich noch ein, dass er in Berlin einer Beschäftigung auf dem Bau nachging. Eine erforderliche Arbeitserlaubnis konnte er nicht vorweisen. Ermittlungen wegen unerlaubten Aufenthalts und Schwarzarbeit wurden eingeleitet. Der junge Mann wurde aus Deutschland ausgewiesen.

