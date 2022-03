Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Weißer Hyundai gestohlen - Polizei sucht Hinweise und Zeugen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde vom Gelände eines Autohändlers an der Weidenauer Straße in Siegen-Weidenau ein weißer Hyundai Santa Fe gestohlen.

An diesem Neufahrzeug befinden sich vermutlich die Kennzeichen SI-AB147.

Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0 (ze)

