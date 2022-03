POL-SI: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt - #polsiwi

Hilchenbach-Herzhausen (ots) - Einem BMW-Fahrer aus Siegen droht nach Geschwindigkeitsmessung ein Monat Fahrverbot. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde führte am Mittwoch (02.03.2022) tagsüber an der Landstraße L 728 zwischen Herzhausen und Hilchenbach Radarmessungen in beiden Richtungen durch. Von insgesamt 4025 Fahrzeugen waren 325 zu schnell. 38 Fahrzeugführern droht sogar eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ...

