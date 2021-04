Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bus und Auto kollidieren - Fahrgast verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Horst ist eine 54-jährige Frau am Donnerstagvormittag, 8. April 2021, in einem Linienbus verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr gegen 10 Uhr auf der Schmalhorststraße und beabsichtigte, ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei kam es in Höhe der Einmündung An der Rennbahn/Turfstraße zum Zusammenstoß mit dem Bus, den der 30 Jahre alte Busfahrer trotz sofortiger Bremsung nicht verhindern konnte. Durch die Kollision wurde die 54-jährige Businsassin aus Gelsenkirchen schwer verletzt. Nach medizinischer Behandlung vor Ort wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell