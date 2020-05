Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200513 - 0450 Frankfurt-Zeilsheim: Betrugsversuch mit Dacharbeiten

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 11.05.2020, versuchten mutmaßliche Handwerker in betrügerischer Absicht durch Dacharbeiten an das Ersparte eines 55 Jahre alten Mannes zu gelangen.

Bereits zwei Tage zuvor hatte es an der Haustür des Geschädigten in Alt-Zeilsheim geklingelt. An der Tür stand ein unbekannter Mann, der anbot "kostengünstig" Dachrenovierungsarbeiten zu erledigen. Obwohl der 55-Jährige dieses dubiose Angebot noch an der Haustür ablehnte und keinen Vertrag unterzeichnete, begannen der Mann und vier seiner Kollegen ohne Vorankündigung handwerkliche Tätigkeiten am Dach eines Schuppens durchzuführen. Dies bemerkte der Geschädigte jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Am Montag erschienen erneut fünf unbekannte Männer, welche die Arbeiten wiederaufnahmen. Infolgedessen sollte der Geschädigte für die bisher geleisteten Dacharbeiten 10.000 Euro zahlen, da sonst alle Arbeiten eingestellt würden. Außerdem würde das Dach in einem unbrauchbaren Zustand hinterlassen werden. Auf Nachdruck ließ sich der Geschädigte von einem der Handwerker zu seiner Bank fahren, um das geforderte Geld zu holen. Eine Mitarbeiterin der Bankfiliale ahnte im Gespräch mit dem Geschädigten, dass betrügerische Absichten dahinterstecken könnten und informierte die Polizei, bevor es zu einer Übergabe des Geldes kommen konnte. Eine anschließende Fahndung nach den verdächtigen Handwerkern verlief ohne Erfolg. Diese hatten sich zwischenzeitlich von der Wohnanschrift entfernt.

In diesem Zusammenhang sollen von den bislang unbekannten Handwerkern weiße Transporter mit ausländischen Kennzeichen genutzt worden sein. Einer der Handwerker wird außerdem wie folgt beschrieben: Männlich, circa 40-50 Jahre alt, circa 175 cm groß, stämmig, schwarzer Vollbart, schwarze kurze Haare, türkisches Erscheinungsbild, dunkle Arbeitskleidung.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 755-11700 in Verbindung zu setzen.

