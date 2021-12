Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Sanierung der Räumlichkeiten des Polizeipostens Walldorf - Erreichbarkeit des Polizeipostens während der Umbauzeit

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Räumlichkeiten des Polizeipostens Walldorf im Rathaus in der Nußlocher Straße werden im Frühjahr 2022 komplett saniert und an die sicherheitstechnischen Anforderungen angepasst. Zudem werden ein barrierefreier Zugang sowie Garagenstellplätze für die Dienstfahrzeuge geschaffen.

Während der 6-monatigen Bauphase wird der Polizeiposten ab dem 10.01.2022 in Bürocontainern auf dem Areal der Verkehrspolizei Walldorf in der Josef-Reiert-Straße 1a untergebracht. Die Mitarbeiter des Polizeipostens stehen während dieser Zeit für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Walldorf wie gewohnt als Ansprechpartner zur Verfügung. Die telefonische Erreichbarkeit ist unter der bekannten Rufnummer (06227/841999-0) gewährleistet.

