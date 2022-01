Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte nutzen gestohlenen Schlüssel zum Wohnungseinbruch - Kripo sucht Zeugen

Meerbusch, Neuss (ots)

Am Montagnachmittag (03.01.), gegen 15:00 Uhr, entwendeten Diebe eine Handtasche auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bataverstraße in Neuss. In der Tasche befanden sich auch der Wohnungsschlüssel und der Personalausweis der 42 Jahre alten Frau aus Meerbusch.

Nur zwei Stunden später, gegen 17:00 Uhr, bemerkte der Ehemann, dass Unbekannten mit dem Schlüssel auch in deren Wohnung an der Straße "Brühler Weg" in Meerbusch eingedrungen sind.

Die Täter erbeuteten bei ihrer Suche nach Wertsachen Bargeld, Uhren, Schmuck und Elektrogeräte.

Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die auf dem Parkplatz oder im Umfeld des Mehrfamilienhauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie umgehend Ihre Wohnung und wechseln Sie unbedingt den Schließzylinder aus, wenn Ihr Wohnungsschlüssel durch Verlust oder Diebstahl abhandengekommen ist. Informieren Sie bei einem Diebstahl umgehend die Polizei. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

