Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche über Silvesternacht und im neuen Jahr

Neuss, Dormagen, Kaarst (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis über zwei Einbrüche in Neuss. Am Freitag (31.12.2021), zwischen 20 und 23:30 Uhr, gelangten Einbrecher an der Beethovenstraße über ein Fenster in die Wohnräume eines Hauses. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten nach ersten Informationen Bargeld.

An der Daimlerstraße im Ortsteil Vogelsang verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zu einem Reihenhaus. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Samstag (31.12.2021/01.01.2022), in der Zeit von 15:30 bis 21 Uhr. Hierbei schafften es die Täter, über ein Fenster hinein zu kommen und entwendeten nach ersten Informationen Bargeld und Schmuck. Eine entwendete Schmuckschatulle wurde nicht unweit des Tatortes aufgefunden.

In Dormagen schafften es Einbrecher in der Zeit von Freitag (31.12.2021), 14:45 Uhr, bis Sonntag (2.01.), 11:10 Uhr, an der Haberlandstraße in eine Wohnung einzubrechen. Durch gewaltsames Eindringen über die Balkontür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

In der Silvesternacht (31.12.2021/01.01.2022) gelangten Einbrecher über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung an dem Tilsiter Weg. Die Höhe der Beute ist bisher noch unbekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18 und 2:15 Uhr.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Tatorten gemacht hat, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden (Kommissariat 14).

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

