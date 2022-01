Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugbrände in Dormagen - Ermittler suchen Zeugen

Dormagen (ots)

Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag (01.01.), gegen 03:00 Uhr, ein brennendes Fahrzeug an der Beethovenstraße bemerkten. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte einen Kompaktwagen vom Typ Mercedes A-Klasse im Bereich des rechten Vorderreifens angezündet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02.01.), gegen 01:30 Uhr, brannte ein Geländewagen vom Typ Audi SQ5 an der Platanenstraße. Das schwerbeschädigte Fahrzeug musste ebenfalls durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Spurenlage wurde der Brand im Bereich des linken Vorderreifens vorsätzlich gelegt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

