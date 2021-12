Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (29.12.) fuhr eine 77-jährige Radfahrerin von ihrem Hausgrundstück auf die Adolph-Kolping-Straße, als von rechts eine 69-jährige Frau, ebenfalls auf einem Rad, ihren Weg kreuzte. Die 69-jährige Korschenbroicherin befuhr, gegen 14:30 Uhr, die Adolph-Kolping-Straße in Richtung Kirche. Es kam zum Zusammenstoß beider Frauen, wodurch die 69-Jährige sich schwer verletzte. Die 77-Jährige blieb nach ersten Informationen unverletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kreispolizeibehörde bietet in Kooperation der Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss kostenlose Verkehrssicherheitstermine zum Thema "Fit mit dem Fahrrad/Pedelec" an. Nutzen Sie das Angebot und sichern Sie sich einen Platz für den Kurs. Weitere Infos erhalten Sie unter dem folgenden Link: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fit-mit-dem-fahrradpedelec

