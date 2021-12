Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen Wohnungstür auf - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (29.12.), in der Zeit von 16:30 bis 22:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Hochneukirch. Unbekannte hatten eine Wohnungstür aufgehebelt und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe einen Möbeltresor, Armbanduhren, eine Soundbar und eine Küchenmaschine.

Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Fachkommissariat für Wohnungseinbrüche (KK 14) zu melden.

Die Polizei rät: Ausschließlich zertifizierte Wertschutz- und Sicherheitsschränke garantieren einen klassifizierten Widerstand und definierte Qualität. Im Rahmen der Zertifizierung werden Wertbehältnisse auf ihren Widerstandgrad geprüft und die Qualität der Herstellung sichergestellt. Um den Bedingungen vieler Versicherer zu entsprechen, müssen frei stehende Wertbehältnisse ein Gewicht von mindestens 200 Kilogramm im privaten Bereich beziehungsweise 300 Kilogramm im gewerblichen Bereich aufweisen und sind unter 1000 Kilogramm gemäß der Hersteller-Montageanleitung zu verankern. Tipp: Lassen Sie sich von den Fachberatern der Kriminalpolizei vor dem Kauf beraten. Informationen erhalten Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibende unter der Rufnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell