Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Dormagen und Kaarst - Diebe erbeuten einen Tresor und Bargeld

Dormagen, Kaarst (ots)

Ein Reihenhaus an der Anstelner Straße in Dormagen wurde von ungebetenen Gästen in der Zeit von Donnerstagnachmittag (23.12.), 17:00 Uhr, bis Dienstagvormittag (28.12.), 10:00 Uhr, angegangen. Einbrecher hatten eine Terrassentür aufgehebelt und nach ersten Erkenntnissen einen Tresor erbeutet, für dessen Abtransport aufgrund der Größe ein Fahrzeug benötigt wurde.

Am Dienstagmorgen (28.12.), in der Zeit von 05:30 bis 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Münchener Straße in Kaarst. Unbekannte hatten zunächst das Gitter eines Lichtschachts herausgehoben und anschließend ein Kellerfenster gewaltsam aufgebrochen. Die Diebe entwendeten die Geldbörse des schlafenden Hausbewohners und weiteres Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

