POL-UL: (BC) Laupheim - Radfahrerin stürzt

Mit schweren Verletzungen kam am Sonntag eine 72-Jährige ins Krankenhaus.

Die 72-Jährige fuhr kurz vor 16 Uhr in der Zeppelinstraße. Nach der Unterführung an der B30 wechselte sie von der Straße auf den Gehweg. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Einen Helm trug die Frau nicht. Bei dem Unfall zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei mahnt auch Zweiradfahrer zu besonderer Vorsicht. Denn sie haben keine Knautschzone. Deshalb kann auch jeder unverschuldete Unfall für sie besonders gravierende Folgen haben. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist mehr als sinnvoll und kann Leben retten.

