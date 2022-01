Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe stehlen Geldbörse - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Ein 21-Jähriger setzte die Polizei am Freitag (31.12.) über einen Taschendiebstahl in Kenntnis.

Der Jüchener war in der vorangegangenen Nacht (30./31.12.) zu Fuß an der Neustraße in Neuss unterwegs. Gegen 01:00 Uhr wurde der Mann von zwei männlichen Unbekannten angerempelt und angesprochen. Kurze Zeit später fiel ihm das das Fehlen seiner Geldbörse auf. Die Flüchtigen haben sich laut Aussage des Zeugen anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Vermutlich war das Anrempeln ein Trick, um den Mann um seine Geldbörse zu erleichtern.

Der Geschädigte beschrieb die Taschendiebe wie folgt: etwa 185 Zentimeter groß, im Alter von circa 20 Jahren und insgesamt von "südländischer Erscheinung". Beide sprachen Hochdeutsch und trugen dunkle, kurze Haare. Bekleidet waren sie mit dunklen Jacken und dunklen Hosen sowie einem schwarzem Mundschutz.

Das Kommissariat 21 in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Was kostet ein Diebstahl der eigenen Geldbörse? Langfinger nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

