Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugenaufruf der Polizei nach Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Grevenbroich (ots)

Am Silvesterabend (Freitag, 31.12.2021) kam es laut Zeugenangaben zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in Grevenbroich.

Gegen 22:30 Uhr vernahm ein Anwohner einen lauten Knall an der Zedernstraße und entdeckte anschließend einen beschädigten Pkw. Nach Angaben eines weiteren Zeugen befuhr ein großes Auto mit einer Plane die Zedernstraße in Richtung "Am Hagelkreuz" und beschädigte anschließend den geparkten Opel.

Daher richtet sich die Polizei nun an die Bevölkerung: Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Grevenbroich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

