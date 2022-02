Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rennrad aus Keller entwendet

Hückelhoven (ots)

Aus dem Kellerraum eines Hauses in der Straße An Bocketsmühle entwendeten unbekannte Täter am 03. Februar (Donnerstag) ein Rennrad. Der Kellerabstellraum war mit einem Bügelschloss gesichert, welches gewaltsam entfernt wurde.

