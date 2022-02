Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Regenfallrohre und Blitzableiter gestohlen

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Zwischen Samstagmorgen (05. Februar), 08.30 Uhr, und Sonntagmittag (06. Februar), 12 Uhr, stahlen Unbekannte zwei Kupferfallrohre und vier Blitzableiter, die an der Hauswand eines Geschäfts in der Straße An Fürthenrode angebracht waren.

