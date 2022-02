Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter nach kurzer Flucht gestellt

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Dienstag (08. Februar), gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Geilenkirchen die Heerlener Straße in Fahrtrichtung Siepenbusch. Als er mit seinem PKW mehrere Fahrzeuge überholte, übersah er den Wagen eines 77-jährigen Übach-Palenbergers, der in gleicher Richtung unterwegs war und nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der 19-jährige flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

