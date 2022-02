Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge und Mütze aus Fahrzeuge entwendet

Hückelhoven-Baal (ots)

Ein auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Kepplerstraße abgestellter Transporter war kürzlich das Ziel von Dieben. Nachdem sie die Seitenschiebetür des Fahrzeugs aufgehebelt hatten, entwendeten sie verschiedene Arten von Werkzeug. Der Tatzeitraum lag zwischen Sonntagabend (06. Februar), 18 Uhr, und Montagmittag (07. Februar), 12.15 Uhr. Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch Unbekannte auf der Schopenhauerstraße ein PKW geöffnet, aus dem eine Mütze gestohlen wurde. Diese wurde wenige Meter vom Tatort entfernt auf der Straße gefunden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell