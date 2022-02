Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe während der Fahrt geplatzt

Zeugen gesucht

Heinsberg-Waldenrath (ots)

Eine Frau befuhr am Montag (07. Februar), gegen 18.45 Uhr, mit ihrem PKW die Kreisstraße 13 aus Richtung Waldenrath kommend in Fahrtrichtung Straeten. In Höhe des Friedhofes zerbarst plötzlich mit einem Knall die Seitenscheibe der Beifahrertür. Wie es zu der Beschädigung kam, dazu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Deshalb werden Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt möglicherweise Beobachtungen im Bereich des Friedhofes gemacht haben gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu kontaktieren.

