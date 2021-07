Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfallflucht - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:10 Uhr, ist ein in der Hochstraße in Laufenburg geparktes Auto beschädigt worden. Ein Unbekannter dürfte gegen die Fahrertüre des grauen Seat Ibiza gestoßen sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

