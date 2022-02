Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahmen nach Durchsuchungen

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 2. Februar, durchsuchten Beamte der Kreispolizeibehörde aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Aachen beantragten Beschlusses drei Wohnungen in Heinsberg. Zwei Männer hatten bei einer Personenkontrolle der Polizei potenzielles Einbruchswerkzeug mit sich geführt und waren so in den Fokus der Ermittlungen geraten. Aufgrund von Videoaufzeichnungen ist einer der Männer, ein 24-jähriger Mann aus Heinsberg, eines versuchten Einbruchs in eine Apotheke in Karken im Dezember 2021 dringend verdächtig. Die Polizei identifizierte einen weiteren 27 Jahre alten Tatverdächtigen, der, ebenso wie der 24-Jährige, bereits polizeibekannt ist. Dieser soll in Heinsberg und Kirchhoven mehrere Türklingeln mit eingebauten Kameras entwendet haben. Bei den Dursuchungen stellte die Polizei zahlreiche Gegenstände sicher. Neben potenziellen Tatwerkzeugen wurden auch Gegenstände sichergestellt, die aus Einbrüchen in zwei Gaststätten sowie einem Fahrradgeschäft in Heinsberg stammen könnten. Insofern laufen die Ermittlungen noch.Die Polizei nahm die beiden Männer sowie einen dritten Tatverdächtigen - ebenfalls ein 27-jähriger Heinsberger - fest. Alle drei befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

