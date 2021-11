Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Brand einer Produktionsmaschine - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstagnacht, 02.11.2021, gegen 00.15 Uhr, kam es bei einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in der Carl-Zeiss-Straße in Teningen zum Brand einer Produktionsmaschine in einer Fertigungshalle.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Teningen, welche über einen ausgelösten Rauchmelder alarmiert wurde, konnte der Brand an der Maschine gelöscht werden. Entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell