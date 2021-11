Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall - eine Verletzte

In der Nacht zum Sonntag, 31.10.2021, hat ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in WT-Krenkingen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 02:00 Uhr war der 24-jährige nach links abgebogen und dabei mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die 31-jährige Fahrerin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Autos wurden beschädigt. Der Mann stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alcomatentest ergab rund 0,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes einbehalten wurde.

