Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen sieben Beteiligten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde: Löffingen]

Am 29.10.2021, gegen 21:30 Uhr wurde ein eskalierender Streit zwischen sieben Personen in der Unteren Hauptstraße gemeldet. Vor Ort eingetroffen konnte eine Personengruppe angetroffen werden, deren Beteiligten bereits vorher durch Streitigkeiten aufgefallen waren. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde mindestens eine Person zu Boden gestoßen und einer Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich sehr schwierig, da die Beteiligten nur widerwillig Angaben machten. Das DRK versorgte die Beteiligten vor Ort, einen Transport in eine nahegelegene Klinik zur weiteren Untersuchung lehnten die zwei o.g. Geschädigten ab.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

