Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Auseinandersetzung in der Waldshuter Fußgängerzone

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 01.11.2021, kurz nach 03:00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone von WT-Waldshut zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Beteiligter, ein 21 Jahre alter Mann, erlitt eine blutende Nase. Ein Zweiter flüchtete bei Erkennen der Polizei. Seine Identität ist aber bekannt. Mehrere andere Personen wurden bei Schlichtungsbemühungen in die Auseinandersetzung hineingezogen. Einige mutmaßlich alkoholisierte Beteiligte zeigten wenig Interesse an einer Strafverfolgung. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) zu melden.

