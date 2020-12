Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet/Vermehrt Anrufe von falschen Microsoftmitarbeitern

CoesfeldCoesfeld (ots)

Die Polizei Coesfeld warnt vor betrügerischen Anrufen von falschen Microsoftmitarbeitern. In den vergangenen Tagen meldeten sich vermehrt Bürger aus dem Kreis bei der Polizei die Anrufe von angeblichen Microsoftmitarbeitern erhalten haben. Die Mitarbeiter geben am Telefon an, dass auf den Computern Schadsoftware oder ähnliches gefunden wurde. Teilweise verhalten sich die Mitarbeiter sehr aufdringlich oder es kommt zu vermehrten Anrufen. Diese Anrufe an sich stellen noch keine vollendete Straftat dar, sondern den Versuch eines Betrugsdeliktes. Ziel der Anrufer ist es einen Fernzugriff auf den Computer zu bekommen, um dort angebliche Wartungsarbeiten durchzuführen. Für diese Reparaturen werden dann anschließend Kosten fällig oder es soll der Zugriff zum Onlinebanking ermöglicht werden, so dass es zu finanziellen Schäden kommt und somit zu einem vollendeten Betrugsdelikt. Was kann ich tun? - Microsoft und andere Supportanbieter rufen Ihre Kunden nicht auf diese Art und Weise an. Sollten Sie einen solchen Anruf bekommen, beenden Sie das Gespräch. Falls diese Anrufe nerven, können Sie diese ggf. im Router/Telefon auf eine Sperrliste setzen, damit diese nicht mehr durchgestellt werden. - Sollten Sie auf eine entsprechende Webseite gelangen, bewahren Sie Ruhe. Beenden Sie die Webseite oder ggf. den Browser. Ein Neustart sollte in der Regel auch helfen. Ggf. muss der Browser entsprechend zurückgesetzt werden. Starten Sie zur Sicherheit Ihre eigene Antivirensuche mit einer ausführlichen Suche - Notieren Sie die Rufnummer, die bei Ihnen auf dem Display erscheint. Auch wenn diese Rufnummer in der Regel durch die Täter mittels Call-ID-Spoofing gefälscht ist. - Sollten die Täter mittels Fernzugriff bereits auf Ihrem Rechner sein, beenden Sie die Internetverbindung unverzüglich! (LAN-Kabel ziehen/WLAN beenden). - Informieren Sie Ihre örtliche Polizei und erstatten Sie im Schadensfall Anzeige. Sollten Bankdaten (oder vergleichbare Daten) benutzt worden sein, informieren Sie unverzüglich die entsprechende Bank. Achten Sie zukünftig auf unberechtigte Abbuchungen. Ggf. sollten eine Kreditkarte sofort gesperrt werden. - Informieren Sie Familienmitglieder (auch Eltern/Großeltern), Freunde und Bekannte über diese Masche! Weitere Info`s finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell