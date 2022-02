Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Gegen 19.25 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann am 08. Februar (Dienstag) die Straße Bruchend, aus Richtung Erkelenzer Straße kommend in Richtung Hasenpfad. Hierbei stieß er gegen zwei rechtsseitig geparkte Pkw. Aufgrund der Kollision kam der Hückelhovener zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

