Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Wolfstein (ots)

Am späten Samstagabend begegnet einer Polizeistreife in der Roßbacher Straße ein Pkw mit gestohlenen Kennzeichen. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle musste festgestellt werden, dass die 48-jährige Fahrerin zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Zuge der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit fiel im weiteren Verlauf ein Drogenvortest positiv aus. Die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Gegen die Fahrzeugführerin wurden mehrere Strafverfahren eröffnet und ein Bericht an die Führerscheinstelle erfolgt. |pilek

