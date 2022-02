Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Trier-Ehrang (ots)

Am Montag, 14.02.2022, um 14:47 Uhr, wurde in Trier-Ehrang, in der Kyllstraße, ein vor der dortigen Sparkasse am Fahrbahnrand parkender Pkw Opel Astra, von einem vorbeifahrenden, dunklen Pkw der Marke Audi, am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend - ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern - in Richtung der Niederstraße fort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell