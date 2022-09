Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Leichtkraftfahrerin angefahren

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallzeit: 02.09.2022, 15:50 Uhr; Unfallort: Ahaus-Wüllen, Wüllener Straße/Düwing Dyk

Leichtverletzt haben sich eine Leichtkraftradfahrerin sowie deren Sozia bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Ahaus-Wüllen. Die beiden Ahauserinnen waren gegen 15.50 Uhr auf dem Hohen Weg in Richtung Wüllener Straße unterwegs, um diese zu queren. Dabei stießen sie mit dem Wagen eines 60-Jährigen zusammen. Der Ahauser wollte vom Düwing Dyk nach links auf die Stadtlohner Straße abbiegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. (db)

