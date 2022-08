POL-LDK: + Betrunken und berauscht geflohen + Schutzengel wachen über 9-Jährige + Einbruch scheitern in Vollpertshausen + Balkonbrand in Oberbiel fordert zwei Leichtverletzte +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Aßlar: Nach Parkplatzrempler geflohen -

Unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Wetzlarer Polizei gegen eine 33-jährige Autofahrerin. Zeugen beobachteten am Montagnachmittag (29.08.2022) wie die Aßlarerin mit ihrem Dacia beim Ausparken in der Mühlgrabenstraße gegen das Heck eines 3-er BMW stieß und davonfuhr. Die Schäden an dem BMW belaufen sich auf rund 2.500 Euro. Wetzlarer Polizisten ermittelten die Unfallfahrerin, die augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wetzlarer Wache durchführte. Außerdem stellten die Ermittler fest, dass sie derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dies hat eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zur Folge.

Wetzlar: Kind nach Zusammenprall nur leicht verletzt -

Eine ganze Menge Schutzengel wachten gestern Abend (29.08.2022) auf der Flutgrabenstraße über ein 9-jähriges Mädchen. Das Mädchen war gegen 18.10 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und wollte nach links in die Hainstraße abbiegen. Hieraus bog gerade in diesem Moment ein VW Passat auf die Flutgrabenstraße ab. Die Schülerin prallte gegen die Front des Passats und fiel zu Boden. Sie trug lediglich Prellungen und Schürfwunden davon, die von einem Rettungswagenteam vor Ort versorgt wurden. Anschließend nahm die Mutter die Kleine in ihre Obhut. Die 44-jährige Passatfahrerin aus Wetzlar blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Hüttenberg-Vollpertshausen: Einbrecher scheitern an Fenster -

Am Ende der vergangenen Woche rückte ein Haus in der Straße "Am Heinzeacker" in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe betraten den Garten und machten sich an einem Fenster auf der Rückseite des Hauses zu schaffen. Allerdings schafften sie es nicht das Fenster aufzuhebeln. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Donnerstagmittag (25.08.2022), gegen 12.00 Uhr und Freitagmittag (26.08.2022), gegen 12.00 Uhr in der Straße "Am Heinzeacker" beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberbiel: Brand fordert Leichtverletzte -

Der Brand auf einem Balkon rief heute Morgen (30.08.2022) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 10.40 Uhr meldeten Anwohner der Straße "Im Winkel" Flammen und Qualm auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen und lüfteten die Wohnungen. Zwei Bewohner wurden wegen Brandverletzungen und wegen des Einatmens des Rauches von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Über die Brandursache können momentan noch keine Angaben gemacht waren - ebenso steht die Höhe des Brandschadens noch nicht fest.

Guido Rehr, Pressesprecher

