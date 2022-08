Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vollsperrung auf der A45 bei Herborn - Folgemeldung

Dillenburg (ots)

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 30.08.2022, 08.29 Uhr

Herborn - A45: Gegen 08.00 Uhr kippte heute Morgen (30.08.2022) bei Herborn ein Tanklaster auf der Sauerlandlinie um. Derzeit besteht in beide Fahrtrichtungen eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen.

Der 51-jährige Unfallfahrer aus Köln erlitt leichte Verletzungen und wird derzeit im Wetzlarer Krankenhaus behandelt.

Der Dieseltank des Lasters riss auf, die Feuerwehr band den ausgelaufenen Kraftstoff - der restliche Diesel muss aus dem Tank abgepumpt werden. Etwa 100 Liter des Kraftstoffes flossen in die Kanalisation. Die untere Wasserbehörde des Lahn-Dill-Kreise ist eingeschaltet.

Der umgestürzte Tank-Laster hat Gefahrgut geladen. Momentan schließt die Feuerwehr aus, dass Gefahrstoff ausläuft (Gefahrgut UN 1247). Nichtsdestotrotz ist aus Sicherheitsgründen das Vorbeileiten des Verkehrs an der Unfallstelle nicht möglich. Ein Spezialfahrzeug zum Umpumpen der Ladung ist aktuell auf den Weg zur Unfallstelle. An das Umpumpen schließen sich die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Reparaturarbeiten im Baustellenbereich an. Eine seriöse Einschätzung zur Dauer der Vollsperrung ist derzeit nicht möglich - sie wird sicherlich noch mehrere Stunden andauern.

Die Polizei öffnete an der Unfallstelle für den aus Richtung Hanau im Stau stehenden Verkehr die Mittelleitplanke und ermöglichte so den Pkw- und Lkw-Fahrern eine Rückfahrt in Richtung Hanau.

Die Straßenmeisterei leitetet den Verkehr aus Richtung Hanau an der Anschlussstelle Ehringshausen sowie aus Richtung Dortmund an der Anschlussstelle Dillenburg auf die Bundesstraße 277 ab.

Guido Rehr, Pressesprecher

