POL-LDK: Handtaschenraub in Wetzlar + Hubschrauber bringt Schwerverletzten in Klinik + Einbruch in Baustelle + Schäden an Vereinsheim + Sexuelle Belästigung + Unfallfluchten + Drogenfahrer ...

Wetzlar: Nächtlicher Überfall am Buderusplatz / Räuber erbeutet Handtasche -

Nach einem Handtaschenraub am frühen Sonntagmorgen (28.08.2022) auf dem Buderusplatz, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe.

Gegen 01.45 Uhr war das 21-jährige Opfer gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß in Höhe eines Drogeriediscounters unterwegs. Der Täter sprach die Butzbacherin an und forderte die Herausgabe der Handtasche. Weil die junge Frau der Aufforderung nicht nachkam, stieß der Täter sie zu Boden, entriss ihr die Handtasche und rannte in Richtung Lahn davon. Mit der Handtasche fielen dem Räuber eine geringe Menge an Bargeld, Dokumente sowie Kundenkarten in die Hände.

Nach Einschätzung der beiden Frauen war der Täter südländischer Herkunft, maximal 180 cm groß, hatte dunkle Haare und sprach gebrochen Deutsch. Er trug ein T-Shirt, Jeans, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall am Sonntagmorgen um 01.45 Uhr am Buderusplatz beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen? - Wo ist der Mann vor dem Überfall oder danach auf seiner Flucht aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Ehringshausen-Katzenfurt: Zusammenstoß mit Pkw / Biker mit Hubschrauber in Klinik -

Nach dem Zusammenprall eines Motorrades mit einem Pkw heute Mittag (29.08.2022) auf der Bundesstraße 277 zwischen Katzenfurt und Edingen musste ein Rettungshubschrauber hinzugerufen werden. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die 66-jährige Fahrerin eines Toyota von dem Gewerbegebiet "Ober der Reinwies" nach links in Richtung Katzenfurt abbog. Aus dieser Richtung näherte sich der Motorradfahrer, der ein Pkw überholte und dabei nach ersten Erkenntnisse eine Sperrfläche befuhr. Während die Toyotafahrerin nach links in Richtung Katzenfurt abbog, prallte sie mit dem Motorradfahrer zusammen. Der in Bad Homburg lebende Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Die Frau im Toyota trug leichte Verletzungen davon. Zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße und flog den Motorradfahrer in eine Siegener Klinik. Während des Starts und der Landung des Hubschraubers musste die Bundesstraße 277 komplett für den Verkehr gesperrt werden. Anschließend leiteten Polizisten den Verkehr bis etwa 15.00 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die BMW und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Haiger: Diebe auf der Baustelle -

Werkzeuge aus einem derzeit im Umbau befindlichen Wohnhauses rückten am Wochenende in der Straße am "Obertor" in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus und brachen den Lagerraum einer Elektroninstallations-Firma auf. Hieraus ließen sie eine bisher nicht bekannte Menge an Werkzeugen mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag (26.08.2022), gegen 16.00 Uhr und Montagfrüh (29.08.2022), gegen 07.15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal-Mandeln: Schäden an Vereinsheim -

Das Vereinsheim der Mandelner Kicker rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Vandalen. Im Zeitraum vom 26.08.2022 (Freitag), gegen 18.00 Uhr bis zum 28.08.2022 (Sonntag), gegen 10.30 Uhr suchten die Täter das Vereinsgelände auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem Fußball mehrere Male gegen die hölzernen Klapp-Fensterläden schossen und diese beschädigten. Die Reparatur der Läden wird rund 400 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Nach sexueller Belästigung betrunken mit E-Scooter geflohen -

Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen sexueller Belästigung kommen auf einen 30-Jährigen aus Dillenburg zu. Am Freitagnachmittag (26.08.2022) hielt sich das 16-jährige Opfer mit Freunden Abseits eines Supermarktparkplatzes im Hüttenweg auf. Der 30-Jährige kam hinzu und fasste ihr zunächst an die Hüfte und sprach verbale Anzüglichkeiten gegen sie aus. Nachdem er versucht hatte, ihr an die Brust zu fassen, rannte das Mädchen davon und informierte die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibung stellte eine Herborner Streife den Dillenburger wenig später in der Innenstadt auf seinem E-Scooter. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,74 Promille. Nach der Identitätsfeststellung und seiner Vernehmung durfte der 30-Jährige die Polizeistation wieder verlassen. An seinem E-Scooter war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht.

Herborn: Polizei sucht weißen Kia ohne rechten Außenspiegel -

Etwa 250 Euro wird der Besitzer eines blauen Mitsubishi Colt aufbringen müssen, um seinen von einem flüchtigen Unfallfahrer abgefahrenen Außenspiegel zu ersetzten. Sein Colt parkte am 22.08.2022 (Dienstag), zwischen 17.00 Uhr und 17.55 Uhr in der Austraße gegenüber der Hausnummer 61, in Fahrtrichtung Merkenbach. Der Unfallfahrer touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Mitsubishi. An der Unfallstelle blieb der rechte Außenspiegel des Flüchtigen zurück. Ermittlungen ergaben, dass er zu einem weißen Kia gehört. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem weißen Kia ohne rechten Außenspiegel, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Linksabbiegerin bremst Gegenverkehr aus / Polizei sucht Zeugen -

An der Einmündung der Brückenstraße zur Bundesstraße 277 zwang eine Linksabbiegerin den Fahrer einer E-Klasse zu einer Vollbremsung - in der Folge krachte ein dem Benz folgender Peugeot in das Heck der E-Klasse. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zur flüchtigen Abbiegerin. Am Samstag (27.08.2022), gegen 16.00 Uhr fuhr die flüchtige Unfallfahrerin von Ehringshausen kommend an die Einmündung der Brückenstraße heran. Ohne auf den ihr entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten silberfarbenen Mercedes Benz zu achten, bog sie in die Brückenstraße in Richtung Bahnhof ab. Der in Herborn lebende Mercedesfahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies bemerkte die hinter ihm Fahrende 65-jährige Sinnerin in ihrem Peugeot zu spät und prallte in den Benz. Die Peugeotfahrerin trug leichte Verletzungen davon, sie klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Die Unfallfahrerin setzte ihre Fahrt mit ihrem schwarzen Kleinwagen in Richtung Bahnhof fort, ohne sich um den rund 6.000 Euro teuren Blechschaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß und den Abbiegevorgang am Samstagnachmittag an der Einmündung der Brückenstraße zur B277 beobachtet? Wer kann Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen oder dessen Fahrerin machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Autoscheiben eingeschlagen -

Auf einem Schotterparkplatz am Kreisverkehr der Wolfgang-Kühle- und Garbenheimer Straße machten sich Diebe an mehrere dort geparkte Autos zu schaffen - mit Steinen schlugen die Täter Scheiben der Fahrzeuge ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Fahrzeuge in der Nacht von Samstag (27.08.2022) auf Sonntag (28.08.2022) beschädigt wurden. Über gestohlene Wertsachen aus den Fahrzeugen können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die die Täter auf dem Schotterparkplatz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Polizei in Wetzlarer zu melden.

Burgsolms, Wetzlar und Herborn: Drogenfahrer erwischt -

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistationen in Wetzlar und Herborn zogen am Wochenende Drogenfahrer aus dem Verkehr. Am Sonntagabend (28.08.2022) erwischten sie in Solms-Burgsolms den 22-jährigen Fahrer eines Seat Ibiza. Sein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von Kokain nach. Wenige Stunden später stoppten Wetzlarer Ordnungshüter in der Domstadt einen Peugeotfahrer. Der 24-jährige Ehringshäuser saß unter dem Einfluss von THC hinter dem Steuer. Am frühen Montagmorgen brachte der Drogenschnelltest eines 33-jährigen Fordfahrers in Herborn-Seelbach den Konsum von Amphetamin zutage. Die Polizistinnen und Polizisten ordneten für alle drei Drogenfahrer Blutentnahmen an.

