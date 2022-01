Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Pkw VW Polo gestohlen

Werne (ots)

Im Tatzeitraum von gestern 21.01.2022, 17.55 Uhr bis 19.50 Uhr wurde in der Schulstraße in Werne ein etwa zwei Jahre alter, rotfarbener Pkw VW Polo entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 14 auf einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt und das Fahrzeug verschlossen. Als sie gegen 19.50 Uhr zurück kam, war das Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen DU-FE 78 an dem Fahrzeug angebracht.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder 02303-921-0 entgegen.

