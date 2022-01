Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgängerin angefahren

Unna (ots)

Am frühen Freitagabend (21.01.2022) gegen 17.50 Uhr befuhr eine 69-jährige Frau aus Unna mit ihrem Pkw die Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Feldstraße. Bei grün zeigender Lichtzeichenanlage bog die Frau nach links in die Feldstraße ab. Beim Einbiegen übersah sie eine 75-jährige Frau aus Unna, die die Fußgängerlichtzeichenanlage bei grün an dieser Stelle passierte. Durch den leichten Zusammenstoß kam die 75-jährige Frau aus Unna zu Fall. An dem Pkw der 69-jährigen Unneranerin entstand kein Sachschaden. Die Fußgängerin wurde auf Grund ihrer leichten Verletzung einem Krankenhaus zugeführt und musste dort stationär verbleiben.

