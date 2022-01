Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto gestreift und abgehauen (17.01.2022)

St. Georgen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag zwischen 14.40 Uhr und 15.30 Uhr auf der Luisenstraße. Ein Unbekannter streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Seat Leon am Außenspiegel und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise auf ihn werden an die Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell