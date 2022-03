POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall beim Ausparken

Kleinmaischeid (ots) - Am Mittwoch haben bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Antoniusstraße in Kleinmaischeid einzubrechen. Nach mehrmaligem Ansetzen des Hebelwerkzeugs an der Haustür hat sich der oder die Täter von dem Gebäude entfernt, ohne in das Anwesen einzudringen. Zeugen werden gebeten, ...

