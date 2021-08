Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Zigarettenautomaten im Kreis aufgebrochen - #polsiwi

Erndtebrück/Lützel (ots)

In der vergangenen Woche sind im Bereich Erndtebrück drei Zigarettenautomaten aufgebrochen worden.

In der Nacht vom 18. August auf den 19. August suchten die Täter zwei Automaten in Erndtebrück (Bergstraße) und im Ortsteil Birkelbach (Sommerstraße) auf. In beiden Fällen wurden die Automatentüren gewaltsam aufgebrochen.

Eine Nacht später wurde ein Automat an der Hauptstraße in Schameder zum Ziel von unbekannten Tätern. Die Vorgehensweise war ähnlich. Zunächst durchsägten die Täter einen Sicherungsbügel, bevor sie die Automatentür gewaltsam aufhebelten.

Bereits Ende Juli (29. auf den 30.7) ereignete sich ein weiterer Vorfall in Hilchenbach-Lützel. Die Täter hebelten einen Automaten an der Kronprinzenstraße auf.

Die Unbekannten entwendeten jeweils das gesamte Bargeld sowie die Zigaretten. In allen Fällen entstand hoher Sach- und Beuteschaden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der 02751/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell