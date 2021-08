Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Flüchtiger Fahrradfahrer nach Unfall gesucht - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Montagabend (23.08.2021) ist es gegen 19 Uhr auf dem Fahrradweg an der Marburger Straße in Kreuztal zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen.

Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Kredenbach. Gleichzeitig kam ein Kind mit seinem Fahrrad aus dem Wendebereich der Moltkestraße und stieß gegen die Pedelec-Fahrerin.

Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun den flüchtigen Jungen. Zeugenhinweise bitte direkt an die 02732/909-0.

Die Beschreibung des flüchtigen Kindes:

- männlich - 9-10 Jahre alt - 1-1,20m groß - dunkle Haare - südländisches Aussehen - rot-gelbes Fahrrad

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell