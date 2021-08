Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW fuhr Fußgänger über den Fuß - Verursacher gesucht - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Dienstagmittag (24.08.2021) ist ein noch unbekannter PKW-Fahrer in Netphen einem 17-Jährigen über den Fuß gefahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Straße Neumarkt in Höhe einer Apotheke, als der Jugendliche zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Amtsstraße.

Die Beschreibung des Fahrers und des PKW:

- männlich - ca.40-60 Jahre alt - blau-grün gemustertes Hemd - grau/silberner Opel Corsa

