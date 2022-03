Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbrecher hebeln Tür zu Bürogebäude auf

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Egenstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendet wurde jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

