Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0722 --Einsatzreiche Freitag- und Samstagnacht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt Zeit: 24.09.2021 bis 26.09.2021

Die Polizei Bremen hatte insbesondere in den Nächten am Freitag und Samstag wieder viel zu tun. Allein in der Zeit von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 6 Uhr wurden in der Leitstelle im gesamten Stadtgebiet über 200 Einsätze registriert. Rund um den Osterdeich kam es zu mehreren Eigentums- und Gewaltdelikten.

Am Samstag kurz nach 1 Uhr gerieten zwei Gruppen in der Blücherstraße aneinander. Dabei setzte ein Unbekannter Pfefferspray ein. Vier Frauen und ein Mann im Alter von 20 bis 22 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Täter trug eine orangefarbene Jacke und flüchtete in Richtung Osterdeich. In beiden Nächten lag ein Einsatzschwerpunkt rund um den Fähranleger am Osterdeich, wo sich in der Spitze 250 bis 350 Personen aufhielten. Am Sonntag gegen 03:30 Uhr zog dort eine 17-Jährige ihre Kontrahentin zunächst an den Haaren zu Boden und trat ihr anschließend gegen den Hinterkopf sowie ins Gesicht. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach einer kurzen Flucht stellten Einsatzkräfte die Verdächtige. Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr hielt ein Unbekannter einem 33-Jährigen am Fähranleger ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld und Handy. Beim Abwehrversuch verletzte ihn der Räuber an der Hand. Der Täter flüchtete anschließend mit dem entwendeten Handy in stadtauswärtige Richtung. Rettungskräfte versorgten den 33 Jahre alten Mann und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Während der Maßnahmen setzte die Polizei wieder auf Kommunikation und Deeskalation. Jeweils nach Mitternacht stellten die Einsatzkräfte vermehrt eine aggressive Stimmung auch gegen die polizeilichen Maßnahmen fest. So kam es am Sonntag gegen 01:40 Uhr während einer Anzeigenaufnahme nach einer sexuellen Belästigung zu Sprechgesängen gegen die Polizei. Ein 19-jähriger Bremer beleidigte dabei die Polizisten mit den Worten "ACAB". Ihn erwartete nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Auf der Einsatzfahrt zu einer Schlägerei wurde ein Streifenwagen am Sielwall am Sonntag gegen 03:30 Uhr aus einer Personengruppe heraus mit einer Flasche beworfen. Es entstand kein Schaden am Fahrzeug.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell