Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ronsdorf - Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (08.08.2022, 02:05 Uhr) kam es in Ronsdorf zu einer Automatensprengung. Anwohner meldeten einen lauten Knall aus den Räumen einer Bank an der Lüttringhauser Straße. Mehrere Täter verließen den Tatort anschließend fluchtartig. Die polizeiliche Fahndung, führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Am Gebäude entstand ein höherer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auch hinsichtlich einer möglichen Beute aufgenommen und stellt folgende Fragen: -Wer hat im Bereich Ronsdorf zum taterheblichen Zeitpunkt verdächtige Personen beobachtet? -Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet, dass sich mit -vermutlich- hoher Geschwindigkeit in Richtung einer Schnellstraße oder Autobahn entfernt hat? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

