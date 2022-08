Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 04.08.2022, gegen 22:20 Uhr, kam es im Bereich der Presover Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Gruppe Männer in einen Streit, in dessen Verlauf ein 17-Jähriger mehrfach auf einen 21-Jährigen eingestochen haben soll. Der Geschädigte wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort not-operiert. Lebensgefahr besteht dadurch aktuell nicht mehr.

Der Tatverdächtige konnte in der Nacht an seiner Wohnanschrift durch die Polizei festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am heutigen Tag vom zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaft gegen den 17-Jährigen angeordnet.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei im Rahmen einer Mordkommission.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell