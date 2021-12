Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend im Bereich des Schlossparks ist ein 25-Jähriger verletzt worden. Nach derzeitigem Stand dürfte es gegen 19.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mittzwanziger, seiner bislang unbekannten Begleitung und einer dreiköpfigen Männergruppe gekommen sein. Im Zuge der Streitigkeiten flüchtete der junge Mann offenbar in ein nahegelegenes Hotel, wo er von einem der Männer mit einem Pfefferspray angegriffen wurde. Doch damit war noch nicht Schluss. In der Folge konnte sich der 25-Jährige mutmaßlich in seine Wohnung in der Zaystraße flüchten. Dort soll er und ein Nachbar gegen 20 Uhr von zwei weiteren männlichen Personen mit einer Messer und einer Machete bedroht worden sein. Ob es sich hierbei um die Männer aus dem Schlosspark handelte, ist nun wie die genauen Hintergründe der Tat Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222/761-0 entgegen.

