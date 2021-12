Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Geldautomat gesprengt

Willstätt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen sprengten noch Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Obere Landstraße. Gegen 3 Uhr meldete ein Zeuge einen lauten Knall im Bereich des dortigen Bankpavillon. Mindestens drei maskierte Personen sollen im Anschluss mit einem dunklen Auto in Richtung B 28/B 33 geflüchtet sein. Der Diebstahlschaden und der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob es einen möglichen Zusammenhang mit einem Vorfall vor vier Wochen in Rheinau gibt, wird derzeit geprüft. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen vor oder nach der Explosion gegen 2:50 Uhr verdächtige Personen oder dem dunklen Fahrzeug im Bereich des Bankpavillons aufgefallen sind, und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ph

